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15 апреля • обновлено в 02:05
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В США обвинили Путина в войне против науки: в РФ случилась истерика

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Известная американская газета опубликовала расследование, в котором говорится о причастности российского президента Владимира Путина к дезинформации вокруг коронавируса COVID-19 и других заболеваний. Представитель МИД РФ адресовала такие же обвинения в адрес автора статьи.

В статье The New York Times говорится, что Россия устроила кампанию против американской системы здравоохранения, за которой стоит лично Путин.

В США обвинили Путина в войне против науки: в РФ случилась истерика

Газета отмечает, что российский президент сыграл важную роль в распространении дезинформации о заболеваниях и эпидемиях, чтобы "дискредитировать Запад и уничтожить врага изнутри".

Автор статьи сделал такие выводы, изучив интервью, научные статьи, репортажи в СМИ, документы, записи в соцсетях и телевизионные шоу.

Он подчеркнул, что Россия мобилизовала онлайн-ботов, чтобы распространять теории заговора о коронавирусе: что он якобы является биологическим оружием, созданным для повреждения человеческого организма с летальным исходом. По словам экспертов издания, дезинформация появлялась в медиа, а затем в интернете и ранее, но тогда они касались других болезней: гриппа, СПИДа, Эболы.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала эту статью "шедевральной дезинформацией", допустив при этом ошибку в слове: вместо "материал", она написала "материл".

"СМИ: "Госсекретарь США пригрозил привлечь к ответу всех причастных к "дезинформации" о пандемии". Начните с "Нью-Йорк Таймс". Материл "Долгая война Путина против американской науки" – это шедевральная деза", – написала она на своей странице в Facebook.

В США обвинили Путина в войне против науки: в РФ случилась истерика

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что после пандемии коронавируса глобальная экономика очень сильно поменяет свою структуру: Россия потеряет значение, а США станут центром.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персоны
Мария Захарова Владимир Путин
Место
США
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