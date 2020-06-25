В США намерены перебросить в Польшу военных для противостоянии агрессии России

Президент США Дональд Трамп намерен перевести в Польшу 1000 солдат американской армии, чтобы противостоять российской агрессии.

Об этом он договорился с президентом Польши Анджеем Дудой во время встречи в среду, 24 июня. Как сообщает Global news, вопрос переброски войск был одной из тем их обсуждения и главам стран удалось достичь договоренностей в этом вопросе.

"В соответствии с соглашением, объявленным в прошлом году, США планируют направить в Польшу еще около 1000 военнослужащих, и, по словам официальных лиц, достигнут прогресс, чтобы заложить основу для этих шагов", – сообщили в издании.

Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон рассказала, что в Польшу будут переведены штаб дивизии, центр боевой подготовки, эскадрилья авиации и структура для поддержки армейской бригады.

В Министерстве обороны США рассматривают вариант перевода войск в Польшу из Германии, где США намерена сократить состав гарнизона на 10 тысяч. Однако, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджей Дуда заявлял, что присутствие в Польше американских войск избавило страну от российского влияния.