В федеральной тюрьме США впервые за 17 лет казнили преступника: что совершил Дэниэл Льюис Ли

В США впервые за 17 лет провели смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией.

Приговоренного к смертной казни за убийства 47-летнего Дэниэла Льюиса Ли лишили жизни путем смертельной инъекции, передает ВВС.

Это произошло спустя несколько часов после того, как Верховный суд США пятью голосами против четырех разрешил привести процедуру. Таким образом Верховный суд отменил постановление, которые было принято ранее судом низшей инстанции и из-за которого несколько смертных приговоров отложили.

Теперь власти могут привести в исполнение смертные приговоры, назначенные федеральными судами за 30 лет. На этом решении еще в прошлом году настаивала администрация Дональда Трампа.

Из 78 вынесенных федеральными судами смертных приговоров (с 1988 по 2018 год) до казни Льюиса Ли были осуществлены трое. При этом казни, назначенные судами штатов, исполнялись.

Дэниэл Льюис Ли. The Straits Times

Дело Дэниэла Льюиса Ли

В 1996 году американец убил трех членов семьи Мюллеров, в том числе 8-летнего ребенка, в чей дом он вломился с сообщником с целью ограбления.

По данным обвинителей, подсудимый состоял в ультраправой организации, целью которой являлось построение общества из представителей белой расы.

Смертник содержался в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Он настаивал на своей невиновности.

При этом 81-летняя Эрлин Петерсон, чью дочь, зятя и приемную внучку застрелил Ли, призывала заменить ему казнь пожизненным заключением. Она утверждала, что смерть преступника ничего не даст.

Известно, что убитый Дэниэлом мужчина был торговцем оружием.

Некоторые родственники жертв требовали отсрочить казнь Ли на том основании, что хотели, но не могли на ней присутствовать из-за пандемии.

Дэниэл Льюис Ли. THV11.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Чикаго (США) четверо бандитов открыли огонь по толпе на улице в районе Энглвуд, застрелив пять человек. Среди жертв – 7-летняя девочка и подросток.