Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В Сирии вспыхнули бои

4.7тЧитать новость на украинском

В сирийской Думе начались бои между правительственными отрядами президента Башара Асада и силами оппозиции.

Столкновения произошли в квартале Аль-Рахмани, передает "РИА Новости".

По словам местных жителей, до освобождения города размещался там крупный арсенал противостоящих правительству отрядов.

Новости
"Путин – тяжелобольной": журналист пояснил, чем аукнется Украине удар по Сирии

В результате боев есть погибшие и раненые.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии в ответ на применение Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Поделиться в Facebook

Наши блоги