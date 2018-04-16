В Сирии вспыхнули бои

В сирийской Думе начались бои между правительственными отрядами президента Башара Асада и силами оппозиции.
Столкновения произошли в квартале Аль-Рахмани, передает "РИА Новости".
По словам местных жителей, до освобождения города размещался там крупный арсенал противостоящих правительству отрядов.
В результате боев есть погибшие и раненые.
Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии в ответ на применение Асадом химического оружия против гражданских лиц.
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.