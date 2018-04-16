В Сирии вспыхнули бои

В сирийской Думе начались бои между правительственными отрядами президента Башара Асада и силами оппозиции.

Столкновения произошли в квартале Аль-Рахмани, передает "РИА Новости".

По словам местных жителей, до освобождения города размещался там крупный арсенал противостоящих правительству отрядов.

В результате боев есть погибшие и раненые.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии в ответ на применение Асадом химического оружия против гражданских лиц.