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29 апреля • обновлено в 01:05
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В Сирии теракт возле рынка унес жизни 42 человек, еще 50 – ранены

1.7т
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В сирийском городе Африн, расположенном на северо-западе страны, 28 апреля произошел теракт, в результате которого погибли 42 человека, еще 50 получили ранения.

В центре города на людной улице недалеко от входа в главный рынок взорвалась цистерна с горючим, сообщает Rudaw. Агентство "Анадолу" уточняет, что среди погибших 11 детей (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Тела обуглены": в Сирии теракт унес жизни 42 человек, еще 50 – ранены

twitter.com/DRovera

"Тела обуглены до неузнаваемости, но, похоже, это гражданские лица, которые проходили мимо", – рассказал член местного совета Азад Отман.

Зданиям, которые находятся в окрестности, нанесен серьезный ущерб. Также сгорели припаркованные рядом автомобили.

"Тела обуглены": в Сирии теракт унес жизни 42 человек, еще 50 – ранены

twitter.com/Archer83Able

Лидер неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона" Раедом Салехом отметил, что этот рынок был очень популярным. Команды его организации задействованы в поиске выживших.

"Тела обуглены": в Сирии теракт унес жизни 42 человек, еще 50 – ранены

twitter.com/Archer83Able

"Тела обуглены": в Сирии теракт унес жизни 42 человек, еще 50 – ранены

Google Maps

Ответственность за теракт пока не взяла ни одна группировка, однако Министерство обороны Турции обвиняет курдскую самооборону и Рабочую партию Курдистана.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Сирии в результате взрыва погибли 17 человек, более 20 получили ранения. Тогда был подорван заминированный автомобиль.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
теракт
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