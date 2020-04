В сирийском городе Африн, расположенном на северо-западе страны, 28 апреля произошел теракт, в результате которого погибли 42 человека, еще 50 получили ранения.

В центре города на людной улице недалеко от входа в главный рынок взорвалась цистерна с горючим, сообщает Rudaw. Агентство "Анадолу" уточняет, что среди погибших 11 детей (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Тела обуглены до неузнаваемости, но, похоже, это гражданские лица, которые проходили мимо", – рассказал член местного совета Азад Отман.

Зданиям, которые находятся в окрестности, нанесен серьезный ущерб. Также сгорели припаркованные рядом автомобили.

Лидер неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона" Раедом Салехом отметил, что этот рынок был очень популярным. Команды его организации задействованы в поиске выживших.

At least 40 civilians killed in a huge explosion in #Afrin city, northwest #Syria , which is under the control of #Turkish-backed militias. Initial reports say a bomb attached to fuel tanker exploded in a popular market in the city. pic.twitter.com/EMzU1yGBIU