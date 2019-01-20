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В Сирии прогремели два теракта: много погибших и раненых

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В городе Африн на северо-западе Сирии 20 января в результате взрыва в пассажирском автобусе погибли трое мирных жителей, около 20 получили ранения.

Как сообщает Reuters, в центре города взорвались два устройства — одно в общественном транспорте, другое в мусорном контейнере неподалеку.

По сообщениям местных СМИ, бомба в автобусе сработала, когда тот выезжал с вокзала, что находится "в непосредственной близости от офиса губернатора".

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Инцидент произошел в годовщину операции "Оливковая ветвь", которая была начата в 2018 году.

Инициатором операции с воздушным и наземным наступлением выступила Турция с целью вытеснить сирийских курдов из Африна. Руководство страны рассматривает их действия как продолжение запрещенной Рабочей партии Курдистана, повстанческого движения на турецкой земле, действующего с 1984 года.

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Ни одна группа пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Сообщается, что утром того же дня в сирийской столице Дамаске прогремел взрыв возле здания военного разведывательного управления.

В заявлении Сирийского центра по правам человека говорится, что тогда погибли и получили ранения несколько человек, однако точное количество не называется.

Иллюстрация. Взрыв в городе Африн 31 января 2018 года

Иллюстрация. Взрыв в городе Африн 31 января 2018 года

voaafrique.com

Как писал OBOZREVATEL, недавно теракт произошел в столице Афганистана Кабуле. Тогда при взрыве грузовика, начиненного взрывчаткой, погибли 4 человека, пострадали более 90, включая 23 детей.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Теги
взрывытерактсмерть
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Стоп! Как это в Сирии? Ху ведь там уже 3 раза всех победил! Жаль,что теперь традиционно, при снижении рейтинга и демонстрациях, продолжает побеждать на Раисси жилые дома и людей. Ну то такое...поноют сколенвстающие и снова в стойло, покорно подставлять лица скрепной моче солнцеликого Ху.
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