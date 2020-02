В Сирии погибли наемники Путина: озвучены огромные потери

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.

Об этом написал SaitErguven в Twitter. Сообщение появилось под новостью пропагандистского издания "Спутник" о том, что в столице Ливии Триполи в столкновениях погибли 16 турецких солдат и более 100 сирийских наемников.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Telegram-канале написал, что почти 50 военных РФ "приобрели акционные билеты на концерт Кобзона по случаю "Дня защитника отечества".

At least 47 Russian servicemen/mercenaries die in clashes in Syria's Idlib – reports



