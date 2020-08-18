В Сирии подорвалась российская колонна с военными: среди погибших – генерал

Вблизи сирийского города Дейр эз-Зор подорвалась российская автомобильная колонна, в результате чего погиб генерал-майор и еще двое военнослужащих.

Все погибшие являются российскими военными, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отмечается, что взрыв произошел на обочине во время возвращения автоколонны после проведения "гуманитарной акции".

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Погибшего генерала намерены представить к государственной награде посмертно.

Российская колонна с военными подорвалась вблизи Дейр эз-Зора. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале стало известно о гибели почти 50 российских наемников на северо-западе Сирии.

Тогда отмечалось, что российские военные понесли потери во время освобождения турецкими войсками в Сирии города Нейроб.

По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, на стороне Ливийской национальной армии воевали две тысячи российских наемников ЧВК Вагнера.

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