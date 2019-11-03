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3 ноября • обновлено в 22:18
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В Сирии обстреляли американских военных: подробности

1.8т Читать материал на украинском

В Сирии колонна американских военных попала под обстрел, однако обошлось без жертв.

Об этом заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает "Интерфакс".

"По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дорогое М4 в направлении границы с Ираком, в 6 км западнее населенного пункта Телль-Тамер была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам, "Сирийской национальной армии", - сказал Боренков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобороны России обвинило США в том, что они якобы покрывают незаконную добычу нефти в Сирии.

Затем появилась информация, что США намерены перебросить в северо-восточные районы Сирии бронетехнику для защиты нефтяных месторождений.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
В комментах - одни ольгинские тролли. Не заходите ))) - окунетесь в море злорадства.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А почему украинские СМИ не пишут, что США сами себя обстреливают?)))))
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Моторола Жив
Моторола Жив
Моторола Жив, янки нигде не нужны..
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