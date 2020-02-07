В Сирии чуть не сбили самолет с 172 пассажирами: Россия обвинила Израиль

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков обвинил Израиль после того, как системы ПВО Сирии едва не сбили лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту.

По его словам, 6 февраля самолет выполнял рейс из Тегерана в Дамаск и заходил на посадку, когда израильские истребители совершили атаку в районе аэропорта. Об этом сообщает ТАСС.

"Авиалайнер был выведен из зоны поражения сирийской системы ПВО", – сказал представитель Минобороны РФ, добавив, что борт совершил экстренную посадку на российской авиабазе "Хмеймим".

В Сирии едва не сбили российский пассажирский самолет

При этом он высказал претензии Израилю в том, что страна проводит военные операции в воздухе и использует для прикрытия или блокировки действий сирийских ПВО гражданские самолеты.

"Израильские ВВС нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля ночью. Четыре истребителя F-16 без захода в воздушное пространство страны выпустили восемь ракет "воздух – земля", – подчеркнул Конашенков.

Также представитель российского Минобороны добавил, что при отражении удара сирийские военные активно применяли комплексы ПВО.

Как сообщалOBOZREVATEL, 8 января Иран случайно сбил украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ двумя ракетами российского производства.

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