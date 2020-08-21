В Швеции, отказавшейся от карантина из-за COVID-19, зафиксировали самую высокую смертность за 150 лет

В Швеции зафиксировали самую высокую с 1869 года смертность за полгода.

В Швеции за первые шесть месяцев 2020 года умерли 51 405 человек, что стало рекордным показателем с 1869 года – тогда из-за голода умер 55 431 человек.

Об этом сообщила CNN. В стране также наблюдался самый низкий прирост населения с 2005 года: в 2020 году его положительное сальдо составило 6860 человек, что меньше половины показателя предыдущего года.

В отличие от большинства стран, Швеция не была изолирована, когда пандемия распространилась по Европе ранней весной. Вместо этого акцент делался на личной ответственности, и большинство баров, школ, ресторанов и салонов оставались открытыми.

Несмотря на более мягкий подход, только 7,3% жителей Стокгольма выработали антитела, необходимые для борьбы с болезнью, что значительно ниже 70-90%, необходимых для коллективного иммунитета.

К началу июня число погибших от коронавируса в стране превысило 4500 человек. По данным Университета Джона Хопкинса, сейчас он составляет 5802 человека.

Большая часть критики в адрес Швеции была сосредоточена на высоком уровне смертности в домах престарелых.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал в июне, что Агентство общественного здравоохранения страны "не знало, что существует такой большой потенциал распространения болезни в домах престарелых с таким количеством смертей".

Швеция также заплатила высокую экономическую цену, несмотря на то, что не закрыла свои границы. Гостиничные и туристические компании заявили, что они сильно пострадали, а производители были отрезаны от международных цепочек поставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция отказалась от карантина из-за коронавируса. Школы и детские садики открыты для детей, а местные жители с опаской, но ходят в рестораны.

Швеция, в отличие от большинства стран Европы, не стала закрывать предприятияна время карантина, однако все равно столкнулась с худшим экономическим кризисом со времен Второй мировой войны.

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