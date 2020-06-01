В Испании и Швеции 31 мая и 1 июня впервые, начиная с начала марта и 13 марта соответственно, не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет New Europe, еще в последнюю неделю мая в Швеции было зафиксировано самое большое количество смертей от COVID-19 в Европе на душу населения за семидневный период – 4 300 человек. Это в четыре раза больше, чем в других странах Северной Европы. Почти половина названных летальных случаев произошла в домах престарелых.

Коронавирус

Что касается Испании, то она не так давно входила в тройку мировых лидеров по заболеваемости и смертности от опасной болезни. По данным Worldometers, всего с начала эпидемии в стране скончались 27 127 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в общем в мире по состоянию на 1 июня коронавирусной инфекцией заболели более 6,2 млн человек. Из них почти 375 тысяч скончались, однако свыше 2,8 млн смогли вылечиться.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что сейчас мир находится в середине первой волны COVID-19, во время которой может произойти второй пик заболеваемости.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram