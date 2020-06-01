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1 июня • обновлено в 21:58
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В Швеции и Испании заявили о рекордном спаде COVID-19

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В Испании и Швеции 31 мая и 1 июня впервые, начиная с начала марта и 13 марта соответственно, не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

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Как пишет New Europe, еще в последнюю неделю мая в Швеции было зафиксировано самое большое количество смертей от COVID-19 в Европе на душу населения за семидневный период – 4 300 человек. Это в четыре раза больше, чем в других странах Северной Европы. Почти половина названных летальных случаев произошла в домах престарелых.

Коронавирус

Коронавирус

Что касается Испании, то она не так давно входила в тройку мировых лидеров по заболеваемости и смертности от опасной болезни. По данным Worldometers, всего с начала эпидемии в стране скончались 27 127 человек.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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