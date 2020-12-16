В сети показали фото Уханя после победы над COVID-19

Пользователи социальной сети Twitter показали фото с китайского города Ухань, откуда распространился новый коронавирус COVID-19, после победы над ним.

Горожане уже вернулись к нормальной жизни, власти разрешили ходить без масок, а также открыли музейную выставку, посвященную победе Уханя над пандемией. Снимки "тогда" и "сейчас" опубликовали местные жители (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Жители Уханя сравнили то, как выглядел город в декабре 2019 года, когда там обнаружили первые случаи заражения, и свежие фото, сделанные спустя год.

На старых снимках можно увидеть пустые улицы, вокзалы без пассажиров, закрытые магазины и большой стадион, переделанный под временную больницу для больных COVID-19.

Сейчас же центр открылся и проводит спортивные мероприятия, улицы оживились, а предприниматели вышли с изоляции и восстановили свой бизнес. В городе ничего не напоминает о том, что там бушевала пандемия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинец из Уханя рассказал, что всем китайцам сделали неизвестные прививки после вспышки коронавируса. После этого вакцинированные получили специальный "зеленый код". Он отметил, что город вернулся к нормальной жизни.