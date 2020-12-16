В сети показали фото Уханя после победы над COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
22,4 т.
В сети показали фото Уханя после победы над COVID-19

Пользователи социальной сети Twitter показали фото с китайского города Ухань, откуда распространился новый коронавирус COVID-19, после победы над ним.

Горожане уже вернулись к нормальной жизни, власти разрешили ходить без масок, а также открыли музейную выставку, посвященную победе Уханя над пандемией. Снимки "тогда" и "сейчас" опубликовали местные жители (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Жители Уханя сравнили то, как выглядел город в декабре 2019 года, когда там обнаружили первые случаи заражения, и свежие фото, сделанные спустя год.

Город вернулся к нормальной жизни.

На старых снимках можно увидеть пустые улицы, вокзалы без пассажиров, закрытые магазины и большой стадион, переделанный под временную больницу для больных COVID-19.

В Китае победили пандемию.

Сейчас же центр открылся и проводит спортивные мероприятия, улицы оживились, а предприниматели вышли с изоляции и восстановили свой бизнес. В городе ничего не напоминает о том, что там бушевала пандемия.

Ухань "до" и "после" победы над коронавирусом.
Стадион снова используется по назначению.
На стадионе развернули госпиталь.
Вокзал в Ухане в разгар пандемии закрылся.
Вокзал снова работает.
Город раньше был пустой.
Ухань победил коронавирус.
Скриншот.
Скриншот.
Скриншот.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинец из Уханя рассказал, что всем китайцам сделали неизвестные прививки после вспышки коронавируса. После этого вакцинированные получили специальный "зеленый код". Он отметил, что город вернулся к нормальной жизни.

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