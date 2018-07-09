В РФ заметили личный самолет Ким Чен Ына: в Кремле отреагировали

Личный самолет главы КНДР Ким Чен Ына в понедельник, 9 июля, заметили в аэропорту Владивостока.

Об этом со ссылкой на южнокорейское агентство "Ёнхап", сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что борт находился в аэропорту около трех часов.

При этом был ли сам Ким Чен Ын в самолете, неизвестно.

Агентство предполагает, что на нем во Владивосток могли прилететь чиновники, которые занимаются подготовкой возможного визита северокорейского лидера в Россию в рамках Восточного экономического форума.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают никакой информацией о нахождении личного самолета лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в России.

"Я ничего не могу сказать на этот счет. У нас нет какой-либо информации", — сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в Сингапуре состоялся исторический саммит президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

После этого появилась информация, что в России идет подготовка к встрече Путина и Ына.