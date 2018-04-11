В России заговорили о военном столкновении с США

Риск прямого военного столкновения между Россией и США в Сирии существует и сейчас он гораздо выше, чем до химической атаки в сирийской Думе.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ, в Генштабе уже обсуждают меры воздействия.

"Естественно, он существует (высокий риск прямого военного столкновения с США. - Ред.). И он выше, чем был до 7 апреля", — приводит агентство слова собеседника.

Говоря о возможных ответных шагах со стороны России в случае нанесения США удара по Сирии, источник отметил, что "мы ориентируемся на слова (начальника генштаба РФ Валерия. - Ред.) Герасимова — если будет опасность для наших граждан, мы будем принимать меры воздействия".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России пригрозили сбивать все ракеты США, которые будут выпущены в сторону Сирии.

Напомним, в США заявили о возможном ракетном ударе в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибло 150 человек. США обвиняет в этой атаке Дамаск и Москву.