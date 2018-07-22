В России произошло страшное ЧП с детьми: есть погибшие

В Астраханской области на реке Бузан перевернулась лодка, в которой находились девять человек, трое детей погибли.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС. Отмечается, что погибшим детям было от 8 до 15 лет.

Сейчас спасатели ищут тела погибших. Пока удалось найти только одно из трех. "Мы здесь, одну девочку нашли, двоих ищем. Все здесь, водолазы тоже", - сказал ТАСС глава Володарского района Батыршин Миндиев.

На месте работают психологи, сотрудники МЧС и следователи.

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели детей - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом затонула лодка.