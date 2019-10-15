"На мире можно ставить точку": в России цинично ответили на требование распустить "Л/ДНР"

В российском Совете Федерации гневно отреагировали на требование Украины распустить "Л/ДНР" для реализации политического блока Минских соглашений.

После заявления пресс-секретаря представителя Киева Леонида Кучмы Дарки Олифер свое мнение высказал член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков, передает пропагандистский телеканал RT.

"Крайне странное заявление", – заявил он, назвав требование "грубейшим нарушением Минских соглашений, а также признаком нестабильности и непоследовательности украинских властей".

В России ответили на требование распустить "Л/ДНР"

Цеков предложил дождаться официальных комментариев Киева.

"Если же Олифер озвучила официальную позицию Киева, на процессе мирного урегулирования на Донбассе можно ставить точку", – присоединился к обсуждению член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею Минских соглашений роспуск "ДНР" и "ЛНР" неизбежно приведет к срыву этих соглашений. А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться", – цинично заявил он.

Клинцевич цинично ответил Украине по Донбассу РБК

Отреагировал и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска "ДНР" и "ЛНР" было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики – стороны соглашений. Попытки выиграть время", – написал он в Twitter.

Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики - стороны соглашений. Попытки выиграть время. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 15, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы сорвали переговоры в Минске по разведению сил, отказываясь соблюдать правило о 7 днях тишины перед началом процесса.

Украина также предложила развести силы и средства еще на 4 участках.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал