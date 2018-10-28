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В России надумали ''захватить'' Луну: что известно

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Роскосмос планирует разработать ракету, которая позволит начать программу освоения и исследования Луны.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметив, что для обсуждения данной задумки и составления плана оргмероприятий было созвано специальное собрание.

"В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы Роскосмоса", - написал Рогозин.

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"После встречи конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использоваться для кооперации инженерных работ", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарские журналисты подметили, что России после аварии ракеты "Союз-ФГ" на космодроме Байконур придется доказывать безопасность своих пилотируемых космических кораблей.

Напомним, с 2010 года РФ осуществила 13 неудачных запусков своих ракет-носителей.

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
Персона
Дмитрий Рогозин
Место
Россия
Объект
Роскосмос
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Сели на унитазы и обдумали новую царь-ракету. Научились бы сначала старые не терять. Как они любят вещать: "задумали", "решили", "построим", "создадим", или раньше - "догоним и перегоним". Так и не догнали, даже пыль успела осесть, пока добежали до очередной метки, но вот завтра как пер...нут и если не уср...ся, то ОГОГОГОГО!
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Хах
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