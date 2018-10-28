В России надумали ''захватить'' Луну: что известно

Роскосмос планирует разработать ракету, которая позволит начать программу освоения и исследования Луны.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметив, что для обсуждения данной задумки и составления плана оргмероприятий было созвано специальное собрание.

"В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы Роскосмоса", - написал Рогозин.

"После встречи конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использоваться для кооперации инженерных работ", - добавил он.

В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы @roscosmos. Сегодня в РКК "Энергия" прошло рассмотрение предложений по ее техническому облику и плана оргмероприятий. pic.twitter.com/Qf81F34Ri8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 жовтня 2018 р.

После встречи конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использоваться для кооперации инженерной работы pic.twitter.com/XZzE0BrLhC — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарские журналисты подметили, что России после аварии ракеты "Союз-ФГ" на космодроме Байконур придется доказывать безопасность своих пилотируемых космических кораблей.

Напомним, с 2010 года РФ осуществила 13 неудачных запусков своих ракет-носителей.