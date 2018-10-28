В России надумали ''захватить'' Луну: что известно

Роскосмос планирует разработать ракету, которая позволит начать программу освоения и исследования Луны.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметив, что для обсуждения данной задумки и составления плана оргмероприятий было созвано специальное собрание.
"В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы Роскосмоса", - написал Рогозин.
"После встречи конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использоваться для кооперации инженерных работ", - добавил он.
В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы @roscosmos. Сегодня в РКК "Энергия" прошло рассмотрение предложений по ее техническому облику и плана оргмероприятий. pic.twitter.com/Qf81F34Ri8— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 жовтня 2018 р.
После встречи конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использоваться для кооперации инженерной работы pic.twitter.com/XZzE0BrLhC— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 жовтня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарские журналисты подметили, что России после аварии ракеты "Союз-ФГ" на космодроме Байконур придется доказывать безопасность своих пилотируемых космических кораблей.
Напомним, с 2010 года РФ осуществила 13 неудачных запусков своих ракет-носителей.
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