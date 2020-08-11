В разных странах провели яркие митинги в поддержку Беларуси. Фоторепортаж

Европейские города вышли на митинги в поддержку Беларуси .

В ряде европейский городов прошли митинги в поддержку Беларуси с требованием "ухода" действующего президента Александра Лукашенко.

В сети появились фото протестующих в Киеве, Москве, а также польских Варшаве и Гданьске.

Активисты вышли под посольства Беларуси в своих городах, чтобы высказать недовольство нечестными выборами и применением силы против участников акций протеста в стране.

Гданьск высказал солидарность с Беларусью

Гданьск высказал солидарность с Беларусью

Митинг в Варшаве

Митинг в Варшаве

Митинг в Варшаве

Митинг в Варшаве

Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве

Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве

Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве

Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве

Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве

Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве

Митинг в поддержу Беларуси в Москве. Telegram МБХ-медиа

Митинг в поддержу Беларуси в Москве. Telegram МБХ-медиа

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Люблинского треугольника (Украина, Литва, Польша) обеспокоены ситуацией в Беларуси после президентских выборов и призвали власти воздержаться от применения силы.