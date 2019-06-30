В Польше задумали изменить миграционную политику: что нужно знать украинцам

Министерство внутренних дел Польши предлагает изменить миграционную политику страны.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Польское радио. Отмечается, что проект, в частности, должен усилить механизмы обеспечения безопасности государства, особенно в области противодействия и борьбы с незаконной миграцией.

Власти хотят разработать комплекс мер на случай усиления потока трудовых иммигрантов, а также "все более распространенного риска их радикализации с точки зрения религии и мировоззрения".

На взгляд авторов стратегии, иммиграционная политика Польши должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции, с особым учетом недостатка в компетенциях, с поощрением до возвращения поляков с Востока, а также созданием системы интеграции и ассимиляции иностранцев, которые планируют остаться в Польше.

Авторы считают, что если в будущем демографическая ситуация Польши не улучшится и не будет ощутимых результатов в возвращении поляков в масштабах эмиграции и репатриации, нужно будет рассмотреть возможность создания активных мер для миграции с целью переселения "из выбранных стран".

Миграционная политика, согласно документу, должна проводиться согласно концепции господствующей культуры, устанавливать иммигрантам определенные границы функционирования в государстве, а не в соответствии с моделью мультикультурности.

"Миграционную политику Польши" должен еще утвердить Совет министров. Документ будет обновляться каждые три года.

Иллюстрация. Заробитчане market.korupciya.com

Как писал OBOZREVATEL, недавно законодательный комитет Сената Польши отправил на доработку закон об Институте национальной памяти в части, касающейся слов "украинские националисты". Этот термин поставили под сомнение.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!