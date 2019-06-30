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В Польше задумали изменить миграционную политику: что нужно знать украинцам

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Министерство внутренних дел Польши предлагает изменить миграционную политику страны.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Польское радио. Отмечается, что проект, в частности, должен усилить механизмы обеспечения безопасности государства, особенно в области противодействия и борьбы с незаконной миграцией.

Власти хотят разработать комплекс мер на случай усиления потока трудовых иммигрантов, а также "все более распространенного риска их радикализации с точки зрения религии и мировоззрения".

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На взгляд авторов стратегии, иммиграционная политика Польши должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции, с особым учетом недостатка в компетенциях, с поощрением до возвращения поляков с Востока, а также созданием системы интеграции и ассимиляции иностранцев, которые планируют остаться в Польше.

Авторы считают, что если в будущем демографическая ситуация Польши не улучшится и не будет ощутимых результатов в возвращении поляков в масштабах эмиграции и репатриации, нужно будет рассмотреть возможность создания активных мер для миграции с целью переселения "из выбранных стран".

Миграционная политика, согласно документу, должна проводиться согласно концепции господствующей культуры, устанавливать иммигрантам определенные границы функционирования в государстве, а не в соответствии с моделью мультикультурности.

"Миграционную политику Польши" должен еще утвердить Совет министров. Документ будет обновляться каждые три года.

Иллюстрация. Заробитчане

Иллюстрация. Заробитчане

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Как писал OBOZREVATEL, недавно законодательный комитет Сената Польши отправил на доработку закон об Институте национальной памяти в части, касающейся слов "украинские националисты". Этот термин поставили под сомнение.

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Темы
Украина - ПольшаУкраинцы в эмиграцииТрудовая миграция из Украины
Место
Польша
Теги
заробитчаненаши в Польшеукраинцы в Польшетрудовая миграциямиграция
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