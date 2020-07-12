В Польше стартуют учения войск США: готовятся к переброске
Состоятся три этапа американско-польских учений.
С 14 июля в Польше стартуют военные учения Emergency Deployment Readiness Exercise под командованием министерства обороны США.
Как сообщается на официальном сайте минобороны Польши, на период с 14 по 23 июля в Европу перебросят американское бронетанковое подразделение в составе около 500 солдат.
Учения призваны проверить готовность войск США к быстрой передислокации через Атлантику в рамках союзнической помощи европейским странам.
Состоятся три этапа учений:
На первом этапе солдаты США пересекут Атлантику.
На втором этапе военные получат тяжелое оборудование на полигоне Берген-Гон и его перевезут на полигон в Дравском повете.
На третьем этапе польские и американские военные примут участие в объединенном огневом обучении.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня в Балтийском море стартовали 49-е международные учения Baltops 2020. В них были задействованы 3000 человек из 19 стран НАТО при участии 29 судов и 29 авиасредств.