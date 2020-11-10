В Pfizer заявили, что вакцина против COVID-19 может быть бесплатной в США
Бурла призвал остальные страны также обеспечить население за государственный счет
После получения разрешения от регуляторов около 50 млн доз поступит для прививок людей из групп риска
Вакцина против коронавируса COVID-19, разработанная американским фармацевтическим гигантом Pfizer, может стать бесплатной для всех жителей США.
Об этом в своем видеообращении, опубликованном на странице The Hill в Twitter, заявил глава компании Альберт Бурла. Он также подчеркнул, что Pfizer по достаточно низкой цене поставит Вашингтону дозы вакцины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я думаю, вакцина будет доступна бесплатно всем американским жителям", – заверил Бурла, выразив предположение, что большинство стран также обеспечат свое население препаратом за государственный счет. "Я полагаю, многие страны сделают то же самое", – выразил свое мнение глава Pfizer.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 ноября американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая якобы показала эффективность в 90% случаях.
Ранее в Pfizer предупреждали, что не успеют подать заявку на разрешение использования своей экспериментальной вакцины против коронавируса до выборов в США, как пообещал президент Дональд Трамп.
Однако Трамп заявил, что о прорыве в Pfizer якобы умышленно заявили после выборов, чтобы не дать ему победить.