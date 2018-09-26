В Перу автобус рухнул в пропасть с 300 метров: 23 погибших, 15 ранены

Недалеко от города Куско в Перу автобус рухнул в пропасть.

По словам главы Регионального управления здравоохранения, 21 человек был найден мертвым на месте происшествия и 2 погибли в больнице, сообщает "Peru21".

Еще 15 человек получили ранения. Всего в автобусе было 35 человек.

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, после чего упал в пропасть с высоты примерно 300 метров.

"Из-за дикости местности пожарные с трудом нашли тела и спасли выживших", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, автобус с украинцами попал в серьезную аварию в Польше, в результате которой пострадали около 8 человек.