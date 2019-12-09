На кону – судьба Украины. Все подробности, фото и видео нормандского саммита в Париже

В понедельник, 9 декабря, в Париже пройдут переговоры стран "нормандского формата", в ходе которых лидеры Украины, России, Франции и Германия должны найти решение для военного конфликта на Донбассе.

Президенты Владимир Зеленский, Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер Ангела Меркель за четыре часа разговоров тет-а-тет и совместного обсуждения должны прийти к выводу, который объявят перед журналистами. OBOZREVATEL ведет хронику событий.

14:08 – защитники Украины устроили жесткий перформанс против российской агрессии. Они публично разорвали флаг РФ и террористов "ДНР".

Ветераны АТО порвали флаги РФ и "ДНР" в Париже

Ветераны АТО порвали флаги РФ и "ДНР" в Париже

Ветераны АТО порвали флаги РФ и "ДНР" в Париже

14:01 – в Париж прибыли ветераны АТО, которые обратились с жестким посланием к украинской власти. Они заявили, что чувствуют угрозу во время переговоров и опасаются, что "украинцы могут дать заднюю". Кроме того, защитники Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовали "доказать, что он не лох".

Ветераны АТО порвали флаги РФ и "ДНР" в Париже

12:15 – на саммит приехало множество российских пропагандистов. Так, численность съемочных групп "России 1" и "Первого канала" достигает примерно 20 человек.

В Париж прибыли российские журналисты

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

12:12 – за несколько часов до начала встречи в "нормандском формате" Париж сковали огромные пробки, а квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция – видны автоматчики и патрульные. Они выводят за периметр зоны ответственности всех, кто не имеет удостоверений журналистов. Также в столицу Франции прибыли журналисты нескольких украинских телеканалов.

Париж сковали пробки

Квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция

Квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция

Полиция выводит из квартала всех, кто не является журналистом

График переговоров:

15:55 (по Киеву) – прибытие в Елисейский дворец

16:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

16:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелою Меркель

17:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"

19:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

После официальной части переговоров состоится личная встреча Зеленского и Путина. Они начнут общение около 21:40 и не будут ограничены во времени.

OBOZREVATEL следит за происходящим в режиме онлайн. Предлагаем вам текстовую трансляцию "нормандского" саммита.

В Париже стартовал "норманский" саммит

15:55...

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Что было "до"

За несколько часов до начала встречи в "нормандском формате" Париж сковали огромные пробки, а квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция – были видны автоматчики и патрульные.

Возле места встречи появились представители украинских телеканалов. На саммит также приехало множество российских пропагандистов.

Париж сковали пробки перед саммитом Скриншот

Париж сковали пробки перед саммитом

Кроме того, митинг под дворцом провели ветераны ООС, которые порвали флаги России и "ДНР" и призвали Зеленского не капитулировать перед Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целью встречи лидера страны Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским будет "попытка найти какие-то решения".

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что на саммите Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

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