В Париже опять атаковали "желтые жилеты": десятки задержанных

В Париже 21 сентября полиция разогнала участников протестной акции "желтых жилетов", применив против демонстрантов слезоточивый газ.

Инцидент произошел вблизи вокзала Сен-Лазар. Кроме того, в связи с протестами полиция уже задержала 30 человек, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на французские СМИ.

Всего в протестах "желтых жилетов" принимают участие несколько сотен человек, отмечает Associated Press.

Ранее полиция попросила участников протестов покинуть расположенную неподалеку площадь Мадлен, на которой было запрещено проводить акции. Уходя с площади, протестующие выкрикивали слоганы против президента Франции Эммануэля Макрона.

Готовясь к акциям протестов, власти усилили присутствие полиции на улицах города, а также запретили протестующим собираться в некоторых точках французской столицы, например, на Елисейских полях.

21 сентября в Париже запланированы не только акции "желтых жилетов", но также демонстрация против пенсионной реформы и марш против климатических изменений.

France has become a police state. Crazy scenes at this time of the morning in #Paris.



Media silence so keeping it relevant.#Acte45 #GiletsJaunes pic.twitter.com/Ui7bJecx76