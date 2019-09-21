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21 сентября • обновлено в 13:17
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В Париже опять атаковали "желтые жилеты": десятки задержанных

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В Париже 21 сентября полиция разогнала участников протестной акции "желтых жилетов", применив против демонстрантов слезоточивый газ.

Инцидент произошел вблизи вокзала Сен-Лазар. Кроме того, в связи с протестами полиция уже задержала 30 человек, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на французские СМИ.

Всего в протестах "желтых жилетов" принимают участие несколько сотен человек, отмечает Associated Press.

Ранее полиция попросила участников протестов покинуть расположенную неподалеку площадь Мадлен, на которой было запрещено проводить акции. Уходя с площади, протестующие выкрикивали слоганы против президента Франции Эммануэля Макрона.

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Готовясь к акциям протестов, власти усилили присутствие полиции на улицах города, а также запретили протестующим собираться в некоторых точках французской столицы, например, на Елисейских полях.

21 сентября в Париже запланированы не только акции "желтых жилетов", но также демонстрация против пенсионной реформы и марш против климатических изменений.

Как сообщал OBOZREVATEL, акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо начались во Франции в ноябре 2018 года. По всей стране в протестных мероприятиях приняли участие сотни тысяч человек.

В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, за повышение минимальных зарплат и пенсий. В настоящее время они приобрели политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Макрона.

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Тема
Протесты во Франции
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция Париж
Теги
Европейский Союз протест
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