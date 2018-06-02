В Москве сообщили о задержании убийцы Деда Хасана

В Москве сотрудники ФСБ задержали снайпера, подозреваемого в убийстве самого влиятельного криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) в 2013 году.

По данным Telegram-канала Mash, мужчину схватили и передали полиции. Отмечается, что это первый случай задержания исполнителя такого громкого убийства.

Предварительно, подозреваемый в убийстве Деда Хасана является уроженцем Азербайджана. Его зовут Талыбханды Гаджибаба Тахир оглы. Он жил на северо-западе Москвы, а для связи пользовался Sim-картами казахских операторов.

Отмечается, что Гаджибаба Талыбханлы – 36-летний вор в законе и выдвиженец авторитета Ровшана Ленкоранского, который долгое время был его правой рукой. В криминальном мире киллера знают под псевдонимом Гаджи Бейлаганский.

Талыбханды Гаджибаба Тахир оглы - слева Mash

По версии следствия, убийство Деда Хасана заказал Ленкоранский, который на тот момент был вторым по влиянию вором после него. Позже, мужчину застрелили в Стамбуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дед Хасан был застрелен снайпером в центре Москвы 16 января 2013 года. При покушении также пострадала женщина - 30-летняя официантка. Криминальный авторитет скончался в больнице. Преступник стрелял из дома напротив из снайперской винтовки и успел скрыться до появления правоохранителей.

Аслан Усоян (Дед Хасан)

Оперативники не исключали, что его расстрел был местью за смерть Вячеслава Иванькова (Япончика) в 2009 году.Позже, на поминках в Москве задержали двоих племянников Усояна, а также отца знаменитой телеведущей Ксении Бородиной - Кима Амоев. До отделений из семи десятков задержанных доехали тогда только 59, а остальных отпустили.

Аслан Усоян родился в Тбилиси 27 февраля 1937 года. Ему подчинялись многие кавказские ОПГ на территории РФ, особенно на Урале и юге страны