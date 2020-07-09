В мире установили новый антирекорд по COVID-19: статистика на 9 июля. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире.

По состоянию на четверг, 9 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 12 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 213 280 новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 61 тыс., Бразилии – 41 тыс., а также Индии – 25 тыс.

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Коронавирусом в мире заразились более 12 млн человек

Статистика заболеваемости в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 50 414 человек. Умерли 1 306 пациентов, выздоровели – 23 119.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3 млн), Бразилия (более 1,7 млн) и Индия (более 769 тыс.). Россия занимает четвертое место с 700 тыс. инфицированных.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, когда вакцина от COVID-19 появится в Украине.

В Дании начали испытание нового лекарства от COVID-19, которое более чем в 40 раз эффективнее, чем используемый сейчас препарат Ремдесивир.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу

Карта распространения коронавируса в Украине

Главное за 9 июля:

06:15 – Коронавирусом в США заболели более 3 млн человек, из них у 61 тыс. заболевание обнаружили за последние сутки. От COVID-19 с начала пандемии скончались 134 тыс. пациентов, выздоровели свыше 1,3 млн. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика worldometers.

05:25 – Количество зараженных COVID-19 в мире превысило отметку в 12 млн.

03:00 – Ученые выяснили, что коронавирус может привести к тяжелым неврологическим осложнениям, включая воспаление, психоз и бред.