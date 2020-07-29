В Минске задержали известного политтехнолога: он работал на конкурентов Путина и Трампа

В Минске задержали известного политтехнолога Виталия Шкларова по обвинению в работе на одного из лидеров белорусского протестного движения Сергея Тихановского, арестованного в конце мая.

Об этом сообщил белорусский канал ОНТ. Также информацию в Telegram подтвердил и сам Шкляров.

"Арестовали", – написал политтехнолог.

Telegram Виталия Шклярова

Шклярова обвиняют в том, что он работал на Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но 29 мая был арестован. Его обвинили в "совершении насильственных действий против милиционера и вмешательстве в выборы". После этого участвовать в выборах решила его жена – Светлана Тихановская.

Стоит отметить, что Шкляров ранее работал в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса и Ксении Собчак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Тихановский оказался поклонником президента России Владимира Путина и незаконно посещал аннексированный Крым.