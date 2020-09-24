В Минске таксист помог сбежать протестующему, ОМОН начал охоту на авто. Видео задержания

В столице Беларуси Минске водитель такси спас участника протеста, который убегал от силовиков.

Инцидент произошел в районе метро "Пушкинская". Соответствующее видео обнародовало Euroradio (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что парень бежит от группы силовиков и садится в такси, которое стояло перед перекрестком. ОМОНовцы попытались открыть авто и были по нему дубинками, однако водитель резко тронулся и уехал.

Также в сети появились кадры, как силовики задерживают другие автомобили на улице Дзержинского.

Одному из водителей удалось вырваться из оцепления и уехать, но его догнали и жестко задержали, а также разбили машину.

"Его догнали во дворах на пересечении Щорса и Разинской около 7 автомобилей ГАИ. Сотрудники разбили все стекла и избивали водителя до тех пор, пока его не увезли. В машине также была девушка", – рассказали NEXTA очевидцы.

Жильцы вышли посмотреть, что происходит, одного из них задержали. Еще одному машина ГАИ наехала на ногу.

Напомним, что 23 сентября в Минске состоялась тайная церемония "инаугурации" незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. После этого на улицы белорусских городов вышли люди. Силовики задержали более 200 человек. OBOZREVATEL следил за развитием событий в онлайн-режиме.