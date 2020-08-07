В Беларуси активист попал в СИЗО за песню Цоя на митинге

Кирилл Галанов и Владислав Соколовский.. Беларусские новости
В Беларуси приговорили к 10 суткам ареста звукооператора Кирилла Галанова, который 6 августа включил песню группы "Кино" "Хочу перемен" на официальном мероприятии.
Такое решение вынес суд центрального района Минска, передает "Радио Свобода". Галанова обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям должностного лица (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Кирилл Галанов (в центре). TUT.BY
Еще одному звукооператору – Владиславу Соколовскому – должны вынести приговор позже.
Галанов и Соколовский включили песню с требованием перемен после того, как на провластное мероприятие в Киевском сквере пришли сторонники соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской. У нее должен был состояться митинг неподалеку, но его отменили. После акции обоих диджеев задержали.
Владислав Соколовский и Кирилл Галанов. Радио Свобода
Известно, что Галанов и Соколовский работают во Дворце детей и молодежи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призналась, что ее выдвижение принесло много проблем, из-за чего эту инициативу можно назвать глупостью, а не подвигом.
Ранее в Минске задержали доверенное лицо и начальника штаба Тихановской.
Тихановская также заявляла об угрозах от неизвестных лиц, которые звонили с украинского номера.