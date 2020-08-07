В Беларуси активист попал в СИЗО за песню Цоя на митинге

В Беларуси приговорили к 10 суткам ареста звукооператора Кирилла Галанова, который 6 августа включил песню группы "Кино" "Хочу перемен" на официальном мероприятии.

Такое решение вынес суд центрального района Минска, передает "Радио Свобода". Галанова обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям должностного лица (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кирилл Галанов (в центре). TUT.BY

Еще одному звукооператору – Владиславу Соколовскому – должны вынести приговор позже.

Галанов и Соколовский включили песню с требованием перемен после того, как на провластное мероприятие в Киевском сквере пришли сторонники соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской. У нее должен был состояться митинг неподалеку, но его отменили. После акции обоих диджеев задержали.

Владислав Соколовский и Кирилл Галанов. Радио Свобода

Известно, что Галанов и Соколовский работают во Дворце детей и молодежи.

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