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В метро Москвы погиб украинец

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В субботу, 29 сентября, в Москве на станции метро "Тверская" погиб 39-летний гражданин Украины.

Как сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, ЧП произошло в 20:35.

"По собственной неосторожности, стоя на крае платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего", - рассказал Мышляев.

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По его словам, полицейские срочно вызвали скорую, однако по приезду те лишь констатировали смерть мужчины. Очевидцы также подтвердили, что ЧП произошло по неосторожности самого пассажира.

Отмечается, что данное ЧП привело к сбою в движении поездов на центральном участке Замоскворецкой линии в южном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве возле метро нашли труп мужчины.

Место
РоссияМосква
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