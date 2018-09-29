В метро Москвы погиб украинец

В субботу, 29 сентября, в Москве на станции метро "Тверская" погиб 39-летний гражданин Украины.

Как сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, ЧП произошло в 20:35.

"По собственной неосторожности, стоя на крае платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего", - рассказал Мышляев.

По его словам, полицейские срочно вызвали скорую, однако по приезду те лишь констатировали смерть мужчины. Очевидцы также подтвердили, что ЧП произошло по неосторожности самого пассажира.

Отмечается, что данное ЧП привело к сбою в движении поездов на центральном участке Замоскворецкой линии в южном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве возле метро нашли труп мужчины.