В мечети в Париже произошла стрельба: есть пострадавший

В Париже в воскресенье, 8 марта, неизвестный открыл стрельбу по мечети.

По меньшей мере один человек пострадал, передает The Spectator Index в Twitter.

BFM TV пишет, что около 20:00 по местному времени вооруженный человек в шлеме вошел во внутренний двор мечети, расположенной на улице де Танжер, где и применил оружие. Затем боевик скрылся на скутере.

