Главная Новости
12 июня • обновлено в 21:30
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Лондоне среди бела дня изрезали ножом раввина: нападающего задержали

2.1т
Читать материал на украинском

В пятницу, 12 июня, в Лондоне неизвестный с ножом напал на раввина посреди улицы и нанес ему несколько ранений.

Как сообщает DailyMail, нападение произошло около 11 утра в районе Сток-Ньюингтон. По рассказу свидетелей, раввин Альтер Яков Шлезингер стоял возле банка, когда к нему подбежал 40-летний мужчина и нанес несколько ударов ножом, в том числе, и в голову.

Нападавшего задержали строители Лазарь и Мэтт Фридлендеры, которые услышали крик раненного раввина.

"Несколько человек пытались схватить его, просто мне и моему брату удалось первыми сбить преступника с ног и заломать руки за спину, пока не прибыла полиция. Я бы не назвал себя героем", – рассказал Лазарь.

Пострадавший Альтер Яков Шлезингер

Пострадавший Альтер Яков Шлезингер

DailyMail

Пострадавшего раввина увезли в больницу, а улицу в районе нападения перекрыла полиция. Сейчас правоохранители не рассматривают инцидент, как терроризм, однако задержавшие нападавшего братья так не считают.

"Почему он ударил именно еврея? Я считаю, это преступление на почве ненависти", – заявил Лазарь.

Также он отметил, что пытался узнать у нападавшего, зачем тот совершил преступление, но ответа так и не добился. Другие свидетели уверяют, что видели преступника в соседних кафе незадолго до нападения.

В Лондоне среди бела дня изрезали ножом раввина

В Лондоне среди бела дня изрезали ножом раввина

DailyMail

В Лондоне среди бела дня изрезали ножом раввина

В Лондоне среди бела дня изрезали ножом раввина

DailyMail

Место нападения

Место нападения

DailyMail

Нападавшего мужчину тоже увезли в больницу с легкими травмами головы, которые он получил во время задержания. Сейчас ему вменяют покушение на убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в пригороде Нью-Йорка Монси на праздновании Хануки мужчина с мачете напал на людей в доме раввина.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Криминал
Место
Великобритания
Тег
нападение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 424 тысяч.

  • Елена Зеленская заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

  • Почти все страны ЕС прошли пик эпидемии COVID-19 – не повезло Польши и Швеции.

  • Обнаружен неизвестный ранее симптом COVID-19: развивается вместе с другой болезнью.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги