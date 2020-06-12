В Лондоне среди бела дня изрезали ножом раввина: нападающего задержали

В пятницу, 12 июня, в Лондоне неизвестный с ножом напал на раввина посреди улицы и нанес ему несколько ранений.

Как сообщает DailyMail, нападение произошло около 11 утра в районе Сток-Ньюингтон. По рассказу свидетелей, раввин Альтер Яков Шлезингер стоял возле банка, когда к нему подбежал 40-летний мужчина и нанес несколько ударов ножом, в том числе, и в голову.

Нападавшего задержали строители Лазарь и Мэтт Фридлендеры, которые услышали крик раненного раввина.

"Несколько человек пытались схватить его, просто мне и моему брату удалось первыми сбить преступника с ног и заломать руки за спину, пока не прибыла полиция. Я бы не назвал себя героем", – рассказал Лазарь.

Пострадавший Альтер Яков Шлезингер DailyMail

Пострадавшего раввина увезли в больницу, а улицу в районе нападения перекрыла полиция. Сейчас правоохранители не рассматривают инцидент, как терроризм, однако задержавшие нападавшего братья так не считают.

"Почему он ударил именно еврея? Я считаю, это преступление на почве ненависти", – заявил Лазарь.

Также он отметил, что пытался узнать у нападавшего, зачем тот совершил преступление, но ответа так и не добился. Другие свидетели уверяют, что видели преступника в соседних кафе незадолго до нападения.

В Лондоне среди бела дня изрезали ножом раввина DailyMail

В Лондоне среди бела дня изрезали ножом раввина DailyMail

Место нападения DailyMail

Нападавшего мужчину тоже увезли в больницу с легкими травмами головы, которые он получил во время задержания. Сейчас ему вменяют покушение на убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в пригороде Нью-Йорка Монси на праздновании Хануки мужчина с мачете напал на людей в доме раввина.

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