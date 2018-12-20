В Латвии официально рассекретили данные КГБ: опубликован архив

Национальный архив Латвии начал публикацию картотеки Комитета госбезопасности Латвийской ССР.

На соответствующем сайте обнародовано более 10 тысяч отсканированных документов. Для того, чтобы их посмотреть, пользователям нужно зарегистрироваться.

В предоставленных материалах содержатся данные об агентах, работавших в КГБ в 1980-х годах, информация о лицах, которые планировали выехать за границу, имена потенциальных кандидатов для вербовки. Появились также оцифрованные телефонная книга сотрудников КГБ, нормативные документы, Контрразведывательный словарь, отчеты заседаний и др.

Скан телефонной книги сотрудников КГБ kgb.arhivi.lv

Скан телефонной книги сотрудников КГБ kgb.arhivi.lv

Архив доступен в виде файлов в формате PDF. Документы опубликованы в отсканированном виде в алфавитном порядке. Часть карточек оформлена рукописно, на русском языке.

Отметим, решение о публикации принял сейм Латвии в октябре 2018-го.

"Публикация документов КГБ призвана предотвратить повторение тоталитаризма, осудить преступления против человечности, геноцид и военные преступления, а также содействовать развитию демократического государства и общества", — пояснили в парламенте.

С 1 мая 2019 года власти намерены обнародовать и другие документы.

Иллюстрация protokol.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецслужбы США рассекретили главного пропагандиста Путина и назвали его агентом КГБ.