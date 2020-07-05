В лаборатории Китая еще 6 лет назад обнаружили похожий на COVID-19 вирус

В Уханьском институте вирусологии, что в Китае, более шести лет хранились образцы вируса, который на 96% похож на новый коронавирус SARS-CoV-2, а в 2012 от него могли погибнуть трое человек.

Как говорится в расследовании The Sunday Times, в середине 2012 года в больницу в Куньмине (провинция Юньнань) в течение недели поступили шесть мужчин с тяжелой пневмонией. Все они участвовали в очистке заброшенной шахты от экскрементов летучих мышей.

У пациентов наблюдались симптомы, как у больных SARS-CoV-1 (из-за этого коронавируса в 2002-2003 годах в 26 странах произошла эпидемия атипичной пневмонии), однако, анализы не подтвердили этот диагноз. Тем не менее, у пациентов впоследствии были обнаружены антитела к неизвестному коронавирусу. Трое из шести пациентов погибли, а китайские ученые начали выяснять природу вируса. К слову, часть исследователей работала в Уханьском институте вирусологии, куда ранее были переданы образцы крови заболевших.

Группа исследователей во главе с вирусологом Ши Чжэнли обследовала шахту, где произошло заражение, отобрав образцы экскрементов 276 летучих мышей. В них было обнаружено много коронавирусов и один из штаммов был похож на SARS-CoV-1, о чем ученые отчитались в научной статье 2016 года выпуска. Однако там не упоминается о вспышке 2012 года.

Найденный в пещере вирус назвали RaBtCov/4991, а после переименовали в RaTG13, что впоследствии запутало ситуацию с его обнаружением.

Та же Ши Чжэнли в феврале 2020 года опубликовала статью в журнале Nature, где говорится о том, что RaTG13 генетически на 96,2% похож на новый SARS-CoV-2. В этой же статье она заявила, что причиной смерти троих шахтеров в 2012 году стала грибковая инфекция.

Также в издании отмечают, что Ухань, где случилась первая вспышка COVID-19 находится в 1,5 тысячах км от пещер Юньнаня. По мнению экспертов, возможным способом попадания вируса на рынок Уханя мог стать, вероятно, панголин, который был промежуточным носителем мутировавшего коронавируса. Еще одной версией является то, что COVID-19 мог принести некий уханьский ученый, побывавший в пещерах Юньнаня.

Собеседники The Sunday Times также разошлись во мнении, можно ли в лабораторных условиях получить SARS-CoV-2 из вируса RaTG13. Однако они отметили, что в природных условиях на изменение недостающих 4% генома могло бы уйти от 20 до 50 лет.

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