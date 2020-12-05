В Китае у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям, – вирусолог из Уханя

В Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса, которые способны передаваться человеку.

Об этом предупредила специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, пишет издание The Guardian. Ученая отметила, что находку сделали на юго-западе Китая, однако схожие Sars-CoV-2 вирусы были обнаружены у животных и за пределами Поднебесной.

"Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии", – сказала вирусолог.

При этом Чжэнли пояснила, что летучие мыши – это только первоначальные носители коронавируса. По ее мнению, что промежуточным животным, от которого коронавирус мог передаться человеку, был панголин. Ведь этих животных часто завозят контрабандой из других стран, например, из Индии. Также она добавила, что пока не ясно, как долго Sars-CoV-2 циркулировал среди диких зверей.

Ее мнение поддержал вирусолог из Сиднейского университета, Австралии профессор Эдвард Холмс. Он также согласен, что вирус мог долгое время находится в животном мире, прежде чем его удалось обнаружить.

Ученые предположили, что первое заражение человека могло произойти вовсе не в Ухане и даже не в провинции Хубэй.

"Вполне возможно, что первоначальное событие межвидовой передачи не произошло в самом Ухане или вокруг него. Возможно, этого даже не произошло в провинции Хубэй, хотя очевидно, что существует огромное количество возможных животных, которых нужно протестировать, чтобы решить эту проблему", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае выдвинули новую версию появления коронавируса.