В Китае на рынке вспышка коронавируса: Пекин ввел режим "военного времени"

В пекинском районе Фэнтай (Китай) из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке ввели режим военного времени.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Анализы были взяты у 517 посетителей рынка, 45 из которых дали положительный результат. Об этом заявил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй, передает Sina.

В пекинском районе Фэнтай ввели режим военного положения

Он уточнил, что жесткий район ввели в 11 жилых комплексах, которые расположены вокруг рынка. Жители обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома

Также приостановлены занятия в трех начальных школах и трех детских садах, которые возобновили работу после карантина.

В пекинском районе Фэнтай ввели режим военного положения Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая анонсировали выпуск первой вакцины для "экстренного использования" против коронавируса осенью 2020 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!