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8 февраля • обновлено в 16:34
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Настоящее месиво! На границе Казахстана и Киргизии вспыхнули бои, есть погибшие

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На границе Казахстана и Киргизии в результате массовых драк и погромов погибли 8 человек, 127 обратились за медицинской помощью

Как сообщает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, стычки начались поздно вечером 7 февраля в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области. В массовых драках принимали участие местные жители.

Согласно сообщениям в соцсетях, ночью казахи напали на дома проживающих в ауле Масанчи дунган – китаеязычных мусульман.

В стране создана правительственная комиссия, которая должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших. Сообщается, что очевидцы слышали выстрелы. Сейчас, по словам Токаева, ситуацию полностью контролируют полиция и Национальная гвардия.

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"Комитет национальной безопасности, генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", – цитирует заявление Токаева Радио Азаттык.

Последствия погромов

Последствия погромов

Радио Азаттык

Последствия погромов

Последствия погромов

Радио Азаттык

Последствия погромов

Последствия погромов

Радио Азаттык

На опубликованных в сети кадрах видно, что погромы были по-настоящему ужасающими – до тла сгорели сразу несколько домов. Местные журналисты сообщают, что пострадали также несколько автомобилей, а на месте происшествия дежурят бойцы спецназа, пожарные и медики.

"Некоторые строения всё еще тлеют. В воздухе — запах дыма и гари. На улицах села ходят сотрудники полицейского спецназа. Пожарные и их машины стоят у сгоревших зданий. Сгорели не только строения, но и автомобили местных жителей" – указано в публикации. Также известно, что полиция начала расследование по статье "хулиганство".

Как сообщает OBOZREVATEL, в декабре в Париже (Франция) разгорелись массовые протесты против реформы пенсионной системы, предложенной президентом Эммануэлем Макроном.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Касым-Жомарт Токаев
Место
Казахстан
Теги
погром Драка
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Комментарии
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
все махалли должны быть сожжены
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1
0
Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Почему если кто-то кого-то убивает в межэтническом конфликте, то это дело Путина? Свидомых хуторян послушать, так вся ненависть в мире насаждается кремлем. А все наци такие няшки, мухи не обидят.
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3
2
П А
П А
Габриэлович Антон, ты, "ангелочек", не понял - МОСКАЛЬНИ.
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1
2
Lux Alex
Lux Alex
Уши москальни торчат из каждой помойки.
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2
5
Иванова Елена
Иванова Елена
Малахoв Егор, так они хоть чистые))))))))))))))))
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0
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Lux Alex, ну из украинской помойки, торчат уши госдепа
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1
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