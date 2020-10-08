В Карабахе ранили трех российских журналистов

В Нагорном Карабахе трое российских журналистов получили ранения в четверг, 8 октября.

Они пострадали в результате обстрела собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши, сообщил глава Единого армянского информцентра при Кабмине Армении Ованнес Мовсисян.

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По его словам, один из журналистов в тяжелом состоянии. Так называемая власть Карабаха сообщила, что ним оказался блогер Юрий Котенок, его доставили в больницу для проведения операции.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил войскам продолжить контрнаступление на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе – до полного уничтожения сил противника.