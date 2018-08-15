В Кабуле произошел кровавый теракт: десятки погибших

В Кабуле 15 августа террорист-смертник подорвался в образовательном центре, в результате чего погибли 48 человек, еще 67 были ранены.

Взрыв прогремел возле Mawoud Academy на западе столицы Афганистана, где люди сдавали вступительные экзамены. По данным NBCnews, Талибан отрицает причастность к нападению. Пока ни одна исламская организация не взяла на себя ответственность.

Теракт в Кабуле AJ+ / Twitter

Взрыв произошел внутри здания, когда в заведении проходили занятия. Также Reuters сообщает, что это произошло в районе, где проживают преимущественно шииты.

Теракт в Кабуле AJ+ / Twitter

Теракт в Кабуле AJ+ / Twitter

Смертник проник на территорию неохраняемого учебного центра, зашел в учебный зал, где находилось около 100 учащихся, и привел в действие прикрепленное к телу взрывное устройство. Миссия ООН в Афганистане осудила нападение.

Теракт в Кабуле Al Jazeera / Twitter

Теракт в Кабуле Ghulam Sakhi‏ / Twitter

Теракт в Кабуле Ghulam Sakhi‏ / Twitter

Напомним, подобные происшествия не являются редкостью в городе. 27 января в результате теракта минимум 103 человека погибли.22 апреля в Кабуле подорвался террорист в толпе людей, в результате чего погибли минимум 57 человек.

До этого четверо вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel. В результате трагедии погибли семь граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний случай произошел в июле, когда минимум 20 человек погибли в результате взрыва возле международного аэропорта.