В Италии зараженные COVID-19 мигранты покусали врачей – СМИ

В военном госпитале Селио в Риме заразившиеся коронавирусом мигранты из Нигерии напали на медиков в попытке сбежать из клиники – во время драки они не только били их кулаками, но и кусались.

Причиной инцидента, который произошел еще 28 августа, послужил отказ врачей выписать их из медучреждения. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

Отмечается, что для усмирения паникующих пациентов медицинскому персоналу пришлось вызвать карабинеров. В потасовке оказались перевернуты мебель, койки и письменные столы в госпитале. Несколько медиков и военных получили травмы.

Подчеркивается, что в качестве "живого щита" для бегства нигерийские мигранты использовали 16-летнего бенгальца, которого медики уже собирались выписывать после отрицательного теста на COVID-19.

Издание tgcom24 добавляет, что врачи заявили о полученных в схватке с пациентами легких травмах. Всем, кто контактировал с тремя мигрантами, сделали тесты на COVID-19, которые показали отрицательные результаты. Хотя, ожидая повторного обследования, они останутся дома, как того требует протокол лечения коронавируса.

Нападавшим на медиков и военных грозит ответственность. Иностранцев обвинили в сопротивлении, оскорблениях и насилии в отношении государственных служащих.

При этом происшествие в госпитале вызвало волну критики со стороны оппозиции к властям Италии, которая выступает против неконтролируемой миграции в страну. Так, лидер партии "Лига" и экс-глава МВД Маттео Сальвини заявил, что правящее "правительство подвергает Италию опасности" из-за таких мигрантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 26 августа было зафиксировано более 1,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала мая.

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