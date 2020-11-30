В Италии запретят Новый год на улице и путешествия между регионами

В Италии запретят выходить из дома для празднования Нового года на улице, а также ограничат перемещения между регионами из-за пандемии COVID-19.

Как сообщило IlMessaggero, об этом сообщил министр по региональным вопросам Италии Франческо Бочча. В стране продолжает действовать комендантский час с 22:00 до 05:00.

"Чтобы избежать третьей волны, мы должны продолжить в декабре карантинные ограничения и социальное дистанцирование, которые должно преобладать над любой потребностью", – сказал министр.

Он также отметил, что новогодние празднования итальянцы будут проводить у себя дома, а не на улицах.

"Будут ли новогодние празднования? Мы празднуем дома", – заявил Бочча.

Также в Италии продолжают обсуждать полный запрет на передвижение между регионами на период с 20 декабря по 6 января.

"У многих из нас есть родственники в другом регионе, но каждый из нас хочет, чтобы наши близкие были здоровы и чтобы медицинская система работала наилучшим образом", – объяснил министр необходимость ограничения передвижений.

По его словам, с помощью таких мер можно обезопасить себя, не допустить роста заболеваемости и дождаться весны, когда начнется кампания по вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет с правилами социального поведения для ограничения пандемии COVID-19, согласно которому вводится комендантский час и деление страны на три карантинные зоны.