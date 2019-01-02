В Италии загадочно погибла 12-летняя украинка: что произошло

В итальянском городе Вогера (регион Павиа) погибла 12-летняя украинка, выпав со своего балкона. В момент прибытия медиков на место трагедии девочка была еще жива, однако спасти ее не удалось.

Ребенок получил тяжелейшие травмы, поскольку высота падения составляла семь метров (второй этаж). К тому же, погибшая ударилась головой об цемент, сообщает La Provincia.

Это произошло днем 30 декабря. Девочку обнаружили двое прохожих, после чего сразу вызвали карабинеров и скорую помощь. Ребенка тут же доставили в отделение неотложной помощи местной больницы, однако 40 минут реанимационных мероприятий не дали никаких результатов.

Гибель украинки в Италии La Provincia

Известно, что в момент падения девочка находилась дома одна. Сейчас правоохранители рассматривают две основные версии произошедшего — несчастный случай или самоубийство. Кроме того, полиция нашла под телом девушки ключи от ее квартиры и сейчас пытается выяснить, почему ребенок выпал с балкона с ними в руке.

Тело погибшей было передано в Институт судебной медицины Павии, дежурный прокурор назначил вскрытие.

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