В Италии зафиксировали резкий рост заражения COVID-19

В Италии 7 августа зафиксировано 552 новых случая заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с конца мая.

Согласно данным онлайн-счетчика worldometers.info, общее количество заболевших в стране достигло 249 756 человек, из которых 201 642 пациента выздоровели и 35 190 скончались.

Как отмечает The Guardian, около трети подтвержденных случаев зафиксированы в северо-восточном регионе Венето.

Глава администрации региона Лука Дзайя подчеркнул, что заболели жители, которые недавно побывали в отпусках в Испании, Перу, Хорватии, Греции и на Мальте.

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Италии. Worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, сенат Италии поддержал предложение правительства о продлении действия режима чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса до 15 октября.