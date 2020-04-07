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7 апреля • обновлено в 17:57
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В Италии вспыхнул скандал из-за военного вирусолога Путина: все по традициям пропаганды

13.6т
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В Италии разгорелся скандал из-за интервью прибывшего в страну российского военного вирусолога, который еще не успел помочь в борьбе с коронавирусом, но уже выдал несколько фейков.

Как рассказала OBOZREVATEL итальянка украинского происхождения Наталья Гебрич, речь идет о замдиректоре НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александре Семенове. Он дал интервью "Коммерсанту", где серьезно преувеличил "помощь" Москвы Риму и выдал несколько фейков об итальянской медицине.

"Это очень странное интервью, где этот медик пытается выставить итальянских врачей непрофессионалами. Он там прямо говорит, что пытается обучить итальянцев основам биобезопасности и эпидемического контроля. Как будто здесь люди из пещер вылезли, и не понимают таких вещей. Вы пройдитесь по тексту, там такого много. И еще, обратите внимание, они за 10 дней работы в Италии сумели провести только двухчасовую дезинфекцию дома престарелых и все. Больше об их работе никто ничего не слышал", – рассказывает Наталья.

По традициям пропаганды: в Италии вспыхнул скандал из-за вирусолога Путина

Мионобороны РФ

Гебрич также просит обратить внимание на публикацию в итальянском издании StopFake, где детально проанализирован прием пропаганды. В тексте прямо показано, как Семенов пытается успокоить россиян и доказывает, что их медицина выше, чем во многих странах мира. Итальянские больницы, по его словам, плохо оснащены, а местные врачи слабо понимают в вирусологии.

"А пока мы консультируем, подсказываем и обучаем итальянских коллег основам биобезопасности и эпидемического контроля. Наша школа противоэпидемической безопасности находится на гораздо более высоком уровне, чем во многих странах. И мы с удовольствием делимся этим опытом. Свободного времени нет совсем, приходится впитывать и делиться огромными объемами информации. Это непросто", – говорит Семенов в интервью российским СМИ.

По словам Натальи Гебрич, итальянцы возмущены публикациями Александр Семенова. На своей странице в Facebook он критикует местную еду. Стоит отметить, что живет он в Италии в 4-звездном отеле, номер в котором ему для проживания выделили местные власти.

По данным Numbeo (глобальной базы данных), в 2019 году Италия в рейтинге медицинских систем мира находилась на 37 месте, а Россия на 58.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Эксклюзив
Место
Италия
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Комментарии
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
На арене рулит только биомусор из-за паребрика! Ни одного украинца! Браво обоз!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рогуль и в Италии рогуль.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Какие же они фсьотаки мерзкие жывотные, эти итальянцы xaxляццкого происхождения.
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