В Италии устроили крупную облаву на мафию: 91 человек арестован

В Италии в ходе операции против мафии был задержан и арестован 91 человек.

Как передает СВС, операцию под названием "руки в тесте" провели сотрудники Финансовой гвардии Италии утром во вторник, 12 мая.

Членов мафии задерживали как на Сицилии, так в нескольких других регионах страны. Также было арестовано имущество на сумму около €15 млн (около $22,8 млн)

По данным правоохранителей, арестованные отмывали деньги от вымогательства и незаконного оборота наркотиков. Также они готовились завладеть бизнесом, который был вынужден закрыться в связи с пандемией COVID-19.

Иллюстрация capital.ua

Как писал OBOZREVATEL, минувшей весной в Италии арестовали босса мафиозной группировки "Каморры" Марко Ди Лауро. В операции принимали участие 150 офицеров полиции.

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