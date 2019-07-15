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В Италии поймали воевавших на Донбассе наемников с ракетой "воздух-воздух"

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Полиция Италии провела масштабную операцию, в ходе которой был изъят арсенал огнестрельного оружия у правоэкстремистов, воевавших на Донбассе на стороне террористов.

Обыски прошли в городах Турине, Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли, передает ANSA (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В частности, у подозреваемых в провинции Павия правоохранители нашли боевую ракету класса "воздух-воздух" MATRA, которая стоит на вооружении Вооруженных сил Катара, пишет ЕП.

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Также были изъяты 9 штурмовых винтовок, пулемет Scorpion, 3 ружья, 7 пистолетов, 20 штыков, 306 частей огнестрельного оружия, 831 боеприпасов различного калибра. Кроме оружия, также обнаружено большое количество неонацистской символики.

В Италии поймали воевавших на Донбассе наемников с ракетой "воздух-воздух"

ANSA

В Италии поймали воевавших на Донбассе наемников с ракетой "воздух-воздух"

ВВС

"Расследование началось примерно год назад, когда полицейский штаб в Турине начал следить за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых и воевавших в украинском регионе Донбасс на стороне сепаратистов", – говорится в заявлении.

В Италии поймали воевавших на Донбассе наемников с ракетой "воздух-воздух"

ANSA

В Италии поймали воевавших на Донбассе наемников с ракетой "воздух-воздух"

ВВС

Кроме того, в ходе спецоперации были задержаны три человека: бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний итальянец Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти. Двое последних были привлечены к схеме продажи ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергал выдвинутые обвинения. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля текущего года украинского нацгвардейца приговорили к 24 годам заключения.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Италия
Теги
оружие ракеты фотографии видео Украина Новости Донбасса Новости ЛНР Новости ДНР
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Белый господин
Белый господин
Ополченцы бы за свастику уничтожили предателей. А поймали правосеков очередных. Патриотов, типа тех кто убивал и насиловал украинцев служа в роте МВД "Торнадо".
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Если и были на Донбассе, то в рядах нацистских добробатов.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Кастрюлеголовых словили.
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