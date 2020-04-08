В Италии за сутки от коронавируса COVID-19 выздоровели более 2 тыс. человек, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.
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Согласно данных на worldometers.info (по состоянию на 8 апреля), за день в стране зафиксировали 3 836 новых случаев COVID-19 (всего – 139 422) и 542 смерти (всего – 17 669).
COVID-19 в Италии
Иллюстрация
Общая статистика
От новой инфекции вылечились в общей сложности 26 491 тысяч человек. Как видно на опубликованных графиках, смертность и количество новых инфицированных за сутки в Италии постепенно идет на спад.
Подтвержденные за сутки случаи инфицирования
Подтвержденные летальные случаи
Добавим, сейчас Италия занимает третье место среди стран по количеству подтвержденных случаев COVID-19 (после США и Испании).
Карта распространения коронавируса в мире:
Как писал OBOZREVATEL, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза продлить ограничения на поездки внутри Шенгенской зоны до 15 мая.
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