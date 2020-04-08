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8 апреля • обновлено в 20:45
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В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество пациентов

9.2т
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В Италии за сутки от коронавируса COVID-19 выздоровели более 2 тыс. человек, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

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Согласно данных на worldometers.info (по состоянию на 8 апреля), за день в стране зафиксировали 3 836 новых случаев COVID-19 (всего – 139 422) и 542 смерти (всего – 17 669).

COVID-19 в Италии

COVID-19 в Италии

Иллюстрация

Общая статистика

Общая статистика

В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество пациентов
В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество пациентов

От новой инфекции вылечились в общей сложности 26 491 тысяч человек. Как видно на опубликованных графиках, смертность и количество новых инфицированных за сутки в Италии постепенно идет на спад.

Подтвержденные за сутки случаи инфицирования

Подтвержденные за сутки случаи инфицирования

Подтвержденные летальные случаи

Подтвержденные летальные случаи

В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество пациентов

Добавим, сейчас Италия занимает третье место среди стран по количеству подтвержденных случаев COVID-19 (после США и Испании).

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза продлить ограничения на поездки внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
инфекция вирус болезнь
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Комментарии
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
неужели опять Путин?
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
а люби друзи опять впереди планеты всей
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Walters Jillian
Walters Jillian
это чудо
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