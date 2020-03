В Италии чиновники пугают людей огнеметами и гробами из-за карантина. Эмоциональное видео

В Италии, которая наибольше в Европе пострадала от коронавируса, правительство ввело жесткие карантинные меры, а мелкие чиновники, видя, что люди их не соблюдают, пошли даже на угрозы.

В частности, мэры городов стали гневно обращаться к горожанам, пугая огнеметами и гробами, и даже лично ходят по улицам, выискивая нарушителей. Подборку эмоциональных видео об этом собрали в одном ролике с переводом на английский, которое опубликовал в Twitter пользователь Protectheflames (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Известно, что с 10 марта в Италии действует строгий карантин, за нарушение которого в некоторых областях штрафуют на несколько тысяч евро. При этом выходить можно только по необходимости – например, в магазин или на работу без удаленного режима, для выгула собак.

Но даже несмотря на масштабы пандемии и жесткие меры, не все итальянцы сидят дома: некоторые все еще гуляют по улицам и собираются в компании. Поэтому мэры городов и коммун начали регулярно обращаться к жителям, призывая их соблюдать карантин. А другие чиновники выходят на улицы и лично отлавливают нарушителей.

Например, президент Кампании Винченцо Де Лука обращается к жителям со словами: "До меня дошли новости, что некоторые из вас хотят устроить выпускные вечеринки. Так вот – мы отправим к вам полицию. С огнеметами!".

А мэр Бари Антонио Декаро ругается: "Я обращаюсь ко всем вам – куда вы, б***ь, все ходите? Вы и ваши собаки, у которых, должно быть, воспалена простата (намек на то, что итальянцы используют собак как лазейку для нарушения карантина".

На еще одном кадре мэр коммуны Гуальдо-Тадино, идя по пляжу, где все так же гуляют люди, кричит: "Вы не можете играть тут в пинг-понг. Идите домой, поиграйте в видеоигры. Я мэр этого города. Я заставлю вас соблюдать правила. Мне не нужны оправдания. Вы должны быть дома!".

Со своей стороны городской глава муниципалитета Лючера призывает: "Пользуетесь мобильными парикмахерскими? На**ена? Вы понимаете, что гробы у вас будут закрытые? Кто вас вообще увидит? В закрытом гробу?".

Мэр Реджо-Калабрии с угрожающим видом, но спокойно объясняет: "Я видел жителей, прогуливавшихся по улице в компании, они были с собаками, которые заметно устали гулять. Я остановился и сказал им: "Слушайте, это не фильм. Вы не Уилл Смит, а это не "Я – легенда". Идите домой!".

В соцсети оценили действия итальянских чиновников, подчеркнув, что ситуация выглядела бы забавно, если бы не вся серьезность положения в охваченной коронавирусом Италии.

"I stopped him and said, 'Look, this isn't a movie. You are not Will Smith in I Am Legend. Go home."

This is the updated compilation of Italian Mayors losing it at people violating #Covid19 quarantine. Yes, subtitles are accurate. pic.twitter.com/60V4Csuonb