В Иране пообещали трупы американцев: США отправили 3 тысячи военных на Ближний Восток

Командующий иранским спецподразделением "аль-Кудс" Исмаил Кани пообещал жестоко отомстить США за убийство генерала Касема Сулеймани.

"Будьте терпеливы и увидите мертвые тела американцев по всему Ближнему Востоку", – приводит его слова AJArabic.

В свою очередь США решили отправить 3 тысячи военных на Ближний Восток, они останутся там на два месяца, передает NBC News.

Сейчас же в там находится примерно 650 военных. Ожидается, что прибывшие солдаты сил немедленного реагирования займут позиции по всему региону, некоторые в Ираке, а другие в Кувейте.

Трамп ликвидировал Сулеймани

عاجل | قائد فيلق القدس إسماعيل قآني: نقول للجميع اصبروا قليلا لتشاهدوا جثامين الأمريكيين في كل الشرق الأوسط — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) 3 января 2020 г.

Как писал OBOZREVATEL, Трамп заявил, что Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Также в сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту генерала Сулеймани. Кадры были сняты спустя всего несколько минут после удара США.

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