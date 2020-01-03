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3 января • обновлено в 21:23
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В Иране пообещали трупы американцев: США отправили 3 тысячи военных на Ближний Восток

2.3т
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Командующий иранским спецподразделением "аль-Кудс" Исмаил Кани пообещал жестоко отомстить США за убийство генерала Касема Сулеймани.

"Будьте терпеливы и увидите мертвые тела американцев по всему Ближнему Востоку", – приводит его слова AJArabic.

В свою очередь США решили отправить 3 тысячи военных на Ближний Восток, они останутся там на два месяца, передает NBC News.

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Сейчас же в там находится примерно 650 военных. Ожидается, что прибывшие солдаты сил немедленного реагирования займут позиции по всему региону, некоторые в Ираке, а другие в Кувейте.

Трамп ликвидировал Сулеймани

Трамп ликвидировал Сулеймани

Как писал OBOZREVATEL, Трамп заявил, что Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Также в сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту генерала Сулеймани. Кадры были сняты спустя всего несколько минут после удара США.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Касем Сулеймани Дональд Трамп
Место
Иран
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Рюзге скот уже отлично знаком с действиями американской армии! Как там, зарыли уже стадо вагнеровцев? Остальных, недобитых, по дуркам спрятали?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Восток-дело тонкое, а амеры там орудуют с грацией слона в посудой лавке
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